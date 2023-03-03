Kemal Kutlu Deprem Sonrası İskenderun Bölgesini Anlattı

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Mart ayı meclis toplantısına katılan İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremle ilgili İskenderun bölgesindeki son gelişmeleri aktardı.

Depremin ilk gününden itibaren İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın yardımlarının ulaştığını kaydeden Kemal Kutlu, “Sizden gelen yardımlar ilk ulaşan yardımlardı. Bizde üyelerimize ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya çalıştık. Şimdi o süreci AFAD’a devretmiş bulunuyoruz. Odamızı tek katlı bir binaya taşıdık. İnternet ve bilgisayarlarını düzenledik. Üyelerimize bir ofis konteyner alanı yapabilir miyiz onun çalışmalarını yapıyoruz. Büyük ihtimalle üyelerimizin çalışabileceği bir ortam hazırlayacağız” dedi.

Karayollarının tıkanmasından dolayı yardımların bölgeye gemiyle ulaştırıldığını ve deniz lojistiğinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiklerini ifade eden Kemal Kutlu, depremin birinci gününden itibaren LİMAK ve İSDEMİR limanları dışındaki birçok limanın çalıştığını, balıkçı barınaklarının hasarlı olduğunu; ancak yapılacak çalışmalarla eski faal hallerine geri döneceklerini belirtti.

Konuşmasına İskenderun bölgesinin demir üretimiyle ön plana çıktığını hatırlatarak devam eden Kemal Kutlu, çalışanların konut sorunu yaşadığını, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve devletin katkısıyla bu probleme de çözüm sunacaklarını kaydetti.

Vira Haber