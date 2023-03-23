Keşan'da Bazı Köylerde "Şebeke Suyu İle Tarımsal Sulama" Yapılması Yasaklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuraklıkla mücadele kapsamında, bazı köylerde şebeke suyu ile tarımsal sulama yapılmasının yasaklanması yönünde karar alındı.

Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (KHGB) 2023 Yılı 1. Olağan Genel Kurulu, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Keşan Kaymakamı ve KHGB Başkanı Cemalettin Yılmaz'ın başkanlık yaptığı genel kurulda, "Kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle yer altı sularının yetersiz kalacağı, yaz sezonunda köylerde su sıkıntısı yaşanmaması için, birliğin içme ve kullanma suyu sağladığı köylerde şebeke suyu ile tarımsal sulama yapılmasının yasaklanması" konusu da görüşüldü.

Birliğin müdürü Bülent Sorut, kuraklığa dikkati çekerek, yaz mevsiminde KHGB'nin su hizmeti verdiği köylerde, şebeke suyu ile bahçe, tarla gibi tarımsal sulama yapılmasının yasaklanmasını talep etti.

Talep, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, yasağa uymayanlara KHGB Encümeni tarafından idari para cezası uygulanacak. Keşan'da belediye encümeni tarafından alınan kararlar kapsamında sudan tasarruf için konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması 30 Nisan'a kadar yasaklanmıştı. Ayrıca vatandaşlara evlerindeki musluklar için "su tasarruflu perlatör" dağıtılmıştı.

Vira Haber

