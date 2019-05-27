Kılavuz Kaptanlar Haftası başladı
Her yıl geleneksel olarak 27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan " Kılavuz Kaptanlar Haftası " Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesinde yapılacak olan törenle başladı.
A+A-
27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan her yıl düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası bugün başladı.
2006 yılından beri Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuzluk Haftası olarak denizcilik sektörünün dikkatlerini kılavuz kaptanlık mesleğine çekmeyi amaçlayan Kılavuz Kaptanlar haftası bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesinde törenle başladı.
İlk tören saat 10:00 da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesinde yapıldı ve Meslek Şehitlerini Anma Töreninde saygı duruşu ve denize çelenk bırakıldı.
Kılavuz Kaptanlar Haftası 31 Mayıs tarihine kadar çeşitli etkinlik ve panellerle devam edecek.
Vira Haber
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Etiketler : Kılavuz Kaptanlar Haftası, kıyı emniyeti, beylerbeyi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.