Kılavuz Kaptanlar Haftası başladı

27-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan her yıl düzenlenen Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuz Kaptanlar Haftası bugün başladı.

2006 yılından beri Meslek Şehitlerini Anma ve Kılavuzluk Haftası olarak denizcilik sektörünün dikkatlerini kılavuz kaptanlık mesleğine çekmeyi amaçlayan Kılavuz Kaptanlar haftası bugün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesinde törenle başladı.

İlk tören saat 10:00 da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi Yerleşkesinde yapıldı ve Meslek Şehitlerini Anma Töreninde saygı duruşu ve denize çelenk bırakıldı.

Kılavuz Kaptanlar Haftası 31 Mayıs tarihine kadar çeşitli etkinlik ve panellerle devam edecek.

Vira Haber