Kılavuz Kaptanlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde Düzenlenen Törenle Anıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği’nce (TKKD) düzenlenen Kılavuz Kaptanlar Haftası etkinlikleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen Meslek Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) Beylerbeyi yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, TKKD Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Mutlu Dündar ve KEGM Genel Müdürü Durmuş Ünüvar birer konuşma yaptı.

Tamer Kıran da yaptığı konuşmada, kılavuzluğun, kısıtlı ve tehlikeli sularda kaza riskini azaltan ve emniyetli bir seyir imkanı sağlayan en önemli hizmet unsuru olduğunu, kılavuz kaptanların sahip oldukları tecrübe ve bilgileri ile gemilerin tehlikeli ve riskli sularda seyri sırasında, çevre, can ve mal emniyetini sağladığını belirtti.

Teknolojiyle birlikte navigasyon ekipmanları gelişse de kılavuz kaptanlara olan ihtiyacın hiçbir zaman azalmadığını belirten Tamer Kıran, “Aksine, aynı teknolojik gelişmeler çok büyük gemiler inşa etmemizi sağlarken, böylesi büyük gemileri limanlara yanaştırmak ya da boğazlardan geçirmek için o suları bilen kılavuz kaptanlara duyulan ihtiyaç daha da artmıştır.” dedi.

Kılavuz kaptanlarının, Türk Boğazlarında ve maviye açılan limanlarımızda yaşanabilecek kazaları ve felaketleri önlemek maksadıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Tamer Kıran, “Karda kışta, her türlü zorlu, fırtınalı havada gece gündüz demeden, gemilerin metrelerce yüksekteki güvertelerine tırmanan kaptanlarımız, bu görevlerini yerine getirirken ne yazık ki zaman zaman hayatlarını da kaybetmektedirler. Bu toplantı vesilesi ile canları pahasına görev yapan Kılavuz Kaptanlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyor, zor ve meşakkatli görevlerinde başarılar temenni ediyorum. Meslek şehidi olmuş ve ahirete göçmüş kaptanlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Törene, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit de katıldı.

Vira Haber