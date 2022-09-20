Kimler Çevrimiçi Arkadaşlık Sitelerini Kullanıyor ve Kimler Bu Yolla Partner Bulmaktadır?

Tinder, Badoo veya Bumble isimleri, çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarını hiç kullanmamışlar tarafından bile bilindiğine katılıyoruz. Onları her yerde görüyoruz — hizmetlerin reklamından, internette gezinirken rastladığımız arkadaşlık hikayeleri içeren web makalelerine kadar.

Dünyada kaç kişinin arkadaşlık siteleri veya uygulamaları kullandığını hiç merak ettiniz mi?

Business of Apps portalına göre, 2022 yılında arkadaşlık uygulamalarının aktif kullanıcı sayısı 330 milyonu aşmaktadır. Daha net olması için, bu rakamın son beş yılda nasıl değiştiğine bakabiliriz:

2017 — 241 milyon;

2018 — 250 milyon;

2019 — 283 milyon;

2020 — 293 milyon;

2021 — 323 milyon.

Dünyada arkadaşlık hizmetlerinin popülaritesindeki en hızlı sıçramanın 2020 yılında gerçekleştiğini görüyoruz. Hiç şüphe yok ki bu yıl Covid-19 pandemisinin zirvesiydi. Milyonlarca insan için internet, sosyal bağları sürdürmenin, arkadaş, aile ve sevdikleriyle iletişim kurmanın ve yeni tanıdıklar edinmenin tek yolu haline gelmiştir.

ABD hakkında konuşursak, bugün 50 milyondan fazla aktif arkadaşlık site ve uygulaması kullanıcısı var.

Oldukça etkileyici bir rakam değil mi? Ve pandeminin durgunluğuna ve hayatın normalleşmesine rağmen artmaya devam ediyor. 2020-2021'deki kadar hızlı olmasa da.

Dikkat! Şu anki aktif kullanıcılardan bahsediyoruz, arkadaşlık hizmetlerini en az bir kez kullananların toplam sayısı değildir. Aksi takdirde, sayılar on kat daha fazla olacaktır.

Günümüz insanları ne tür arkadaşlık platformlarını tercih ediyor?

Başlangıç olarak, insanların genellikle arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını hangi amaçla kullandıklarına bakalım. Spoiler: Herkes burada aşkı aramıyor.

Peki! Günümüz insanları neden arkadaşlık sitelerine kaydoluyor:

Sadece eğlenmek için: erkekler — %51, kadınlar — %43.

Yeni arkadaş bulmak için: erkekler — %41, kadınlar — %41.

İlginç insanlarla iletişim kurmak için: erkekler — %28, kadınlar — %18.

Aşkı bulmak için: erkekler — %20, kadınlar — %17.

Evlenmek ve bir aile kurmak için: erkekler — %12, kadınlar — %10.

Partnerini sadakat açısından test etmek için: erkekler — %5, kadınlar — %5.

Diğer nedenler: erkekler — %13, kadınlar — %21.

Yani, bugün potansiyel bir çift arayan sitelerin tamamen farklı hedeflerle talep edildiği ortaya çıktı. Ve aşkını burada bulmaya gerçekten kararlı olanların oranı oldukça az.

Arkadaşlık siteleri ve uygulamalarının hedef kitlesi — bu insanlar kim?

En güncel istatistiklere göre, arkadaşlık sitelerinin en büyük kullanıcı grubu Y kuşağıdır. Yani 1981 ve 1996 yılları arasında doğan insanlar. Bugün interneti kullanan en kalabalık ve aktif sosyal gruplardan biridir. 1997'den 2016'ya kadar doğan bir nesil olan Z kuşağı ise onların peşinden gidiyor. Onlar için internet hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Aslında, Y kuşağının aksine internetsiz bir dünya onlar için yoktur.

Ancak arkadaşlık sitelerinin kitlelerini nesillere bölmek çok kaba ve yanlıştır. Çünkü her nesil birçok sosyal grup ve alt gruptan oluşmaktadır. Ve aralarında hem daha aktif hem de daha az aktif olanları mevcuttur.

Kimler özellikle arkadaşlık hizmetlerini en çok kullanıyor?

Mevcut herhangi bir yolla arkadaş çevresini genişletmek isteyen aktif gençler. Çevrimdışı arkadaşlık ve ilk “deneme” buluşmalarına sonsuz geziler için zamanı olmayan başarılı girişimciler. Çevrimdışı tanışmaktan utanan ve çevrimiçi iletişimi tercih eden utangaç insanlar.

Bu arada, son yıllarda belirli kullanıcı gruplarına odaklanan çeşitli niş siteler ve arkadaşlık uygulamaları, kitlelerin özellikle ilgisini çekti. Örneğin, EliteSingles sitesi — zengin ama yalnız insanlar için, Luxy — milyonerler, süper modeller, ünlüler ve büyük şirketlerin liderleri için, Trek Passions — moronlar, Purrsonals — kedi severler için. Ve bunun gibi yüzlerce örnek var. Dilerseniz çok sıra dışı niş arkadaşlık siteleri bile bulabilirsiniz. Örneğin, burç severler, bıyıklı erkekler ve onlardan hoşlanan kızlar, inançlı Hıristiyanlar, çiftçiler için vb. Doğal olarak, buradaki kitle Tinder veya Badoo'dakinden çok daha küçüktür. Ancak ilginç bir partner bulmak genellikle çok daha kolaydır.

İlginç bir gerçek! Milyonlarca İnternet kullanıcısı için çevrimiçi görüntülü sohbetler, kolaylıkları ve verimlilikleri nedeniyle klasik arkadaşlık siteleri ve uygulamalarına en iyi alternatif haline gelmiştir.

İnsanlar neden çevrimiçi görüntülü sohbetleri giderek daha fazla tercih ediyor? Bunun birkaç nedeni vardır:

Görüntülü sohbetler daha rahat ve kullanımı daha kolaydır. Uzun bir kayıt işlemine, profil bilgilerini doldurmaya, çoğu zaman açıkçası gereksiz olan tüm işlevleri incelemeye gerek yoktur. Görüntülü sohbette çok zaman kazanırsınız çünkü siteye girdikten veya uygulamayı başlattıktan birkaç saniye sonra yeni insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Çevrimiçi görüntülü sohbetler genellikle ya tamamen ücretsizdir ya da minimum miktarda ücretli özellikler sağlar. Tipik arkadaşlık uygulamaları kullandıysanız bunun oldukça pahalı olabileceğini bilirsiniz. Bugün görüntülü sohbetler için çok fazla seçenek mevcuttur. En popüler siteler arasında OmeTV, Chatrandom, Monkey, Omegle, Azar ve kadınlarla görüntülü sohbet CooMeet sayılabilir. Kendilerini kanıtlamışlardır ve birçoğu 5-10 yıldır geçerliliğini kaybetmemişlerdir. Görüntülü sohbetler, diğer arkadaşlık hizmetleri gibi, amaçları ne olursa olsun — ilginç konularda iletişim, yeni arkadaşlar veya ruh eşi bulmak — geniş bir kullanıcı kitlesi için çok uygundur.

Görüntülü sohbet kitlesinin yalnızca genç bir nesil olduğunu düşünüyorsanız, sizi tam tersine ikna etmek istiyoruz. Olgun ve hatta ileri yaşta birçok insan vardır. Ayrıca, bu kitle daha az aktif değil ve iletişimle ilgileniyor.

Ve görüntülü sohbetlerde dünya yıldızları ve birinci büyüklükteki ünlülerle tanışabilirsiniz. Örneğin, Jason Statham, Eminem, Snoop Dogg, Robbie Williams, Ashton Kutcher ve diğerleri görüntülü sohbetlerde görülmüştür. Ve sayamayacağımız büyüklükte popüler blogcular görüntülü sohbetlerde viral videolarını kaydediyor ve kullanıcıların tepkilerini yakalıyor. Bu nedenle çevrimiçi görüntülü sohbet, idolünüzle sohbet etmek için de harika bir fırsat. Şanslıysanız tabii. Ama neden en azından denenmesin?

Sonuçlar: Yakın gelecekte, daha fazla arkadaşlık sitesi kullanıcısı olacak

Web sitelerine, arkadaşlık uygulamalarına ve çevrimiçi görüntülü sohbetlere olan ilginin artmasının yalnızca dünyadaki pandemi ve karantina önlemlerinden kaynaklandığına inanmak biraz iyimserlik olur. Bu faktörler olmasa bile arkadaşlık hizmetlerinin kullanıcılarının sayısı artacaktır.

Neden? Her şeyden önce gezegenin nüfusu hızla artmaktadır. Nüfus ne kadar büyük olursa, yalnızlıktan muzdarip olan kişi o kadar fazla olur.

Bu makaleyi yazarken, 2022 baharında dünya nüfusu 7,9 milyar kişidir ve artmaya devam etmektedir. Yıl sonuna kadar 8 milyar çizgisi kesinlikle aşılacaktır. Büyüme oranını daha iyi anlamak için 2020 yılında dünya nüfusunun 6 milyar olduğunu unutmayalım. Ve 1980'de — 4.4 milyar. Birçok uzmanın tahminlerine göre, 2030'da gezegende 8,5 milyar insan, 2050'de — 9,7 milyar ve 2100 — 14,8 milyarda yaşayacak. Yani, şimdikinin neredeyse iki katı.

Nüfusun artmasıyla birlikte sosyal bağların yok olduğunu ve yenilerini yaratmanın zorluğunu aynı anda gözlemliyoruz. Bu bir paradokstur ancak etrafta ne kadar çok insan varsa, kişi o kadar güçlü yalnızlık hisseder. Çünkü hepsi seni umursamayan yabancılardır. Ve arkadaşlık hizmetleri bunu değiştirmenin birkaç yolundan biridir. Yani gelecekte, bu hizmetlere olan ilgi artacaktır.