Kınay’dan Logo Tasarım Yarışması

75. yılında sanata ve sanatçılara destek olmaya devam edecek olan marka, Kınay şirketler grubu logo tasarımında “Art” versiyonu yaratarak sanat ile ilgili faaliyetlerinde bu logoyu kullanmayı hedefliyor. Yarışmanın düzenlenme amacı da Kınay Art logo versiyonunun sanatçıların elinden tasarlanması olarak belirlendi.

Genç sanatçıların bakış açısı ve özgün, yaratıcı yorumuyla ‘Kınay Art’ logo tasarımları da, bu açık çağrı sonucunda genç bir sanatçının elinden çıkacak.

Güzel Sanatlar, İletişim Fakülteleri ve ilgili bölümlerde okuyan ya da son 6 yıl içinde mezun olanların katılımına açık olan yarışmaya birden çok tasarımla da başvuruda bulunulabiliyor.

Seçilen tasarım için 15.000 TL‘lik bir para ödülü verilecek. Başvurular iletişim bilgilerinin de bulunduğu kısa bir özgeçmişle beraber baseprojeler@gmail.com adresine iletilecek.

Detaylı bilgi için https://www.base.ist/haber/acik-cagri-kinay-art-logo-tasarim-yarismasi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Önemli not: Kınay’ın kurumsal logosunun yeniden tasarlanması beklenmemektedir. Bu yarışma Kınay’ın mevcut logosunun sanatçılar tarafından yorumlanması ve “Art” Edition logosunun oluşturulması için düzenlenmektedir.

Vira Haber