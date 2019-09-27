Kıran'dan 'Preveze Deniz Zaferi' mesajı

27 Eylül 1538 yılında Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasını Adriyatik Denizi'ndeki Preveze Kalesi (Preveze) önünde yenerek Akdeniz’i bir Türk Gölü haline getirdiği Preveze Deniz Savaşı Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir ve 27 Eylül her yıl Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü olarak kutlanıyor.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Preveze Deniz Zaferi'nin 481'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü için bir mesaj yayınladı. İşte Kıran’ın mesajı:

Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk Donanması'nın 1538'de kazandığı Preveze Deniz Zaferi, cesaretin, kahramanlığın ve denizciliğimizin yükseldiği üst düzeyin anlamlı bir göstergesidir. Denizcilik tarihimizin en parlak zaferlerinden olan Preveze Deniz Zaferi ile Türk ordusunun karadaki başarısı denizlere taşınmış, donanmamız Akdeniz’deki üstünlüğünü ve egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bugün de üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın karasularını, kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgelerini tehdit eden gelişmelere şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Mavi Vatan stratejisi ile denizlerimizde uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarını sonuna kadar kullanacağını her platformda kararlılıkla göstermektedir.

Bu mücadelede en önemli gücümüz şüphesiz Türk Deniz Kuvvetlerimizdir. Köklü bir maziye sahip Deniz Kuvvetlerimizin geçmişinden aldığı güç, çağımızın en teknolojik, yerli ve milli sistemleriyle donatılmış donanmamız, yetenekli ve maharetli bahriyelilerimizle Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerindeki hükümranlık haklarını ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağına inancımız tamdır.

Türk deniz ticaret sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşu olan İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak bizler de, deniz ticaret filomuz, tersanelerimiz, limanlarımız ve sektörümüzün tüm birimleriyle Türk denizciliğinin gelişmesi, dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alması ve ülkemiz ekonomisine sağlanacak katma değerin artırılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk Donanmasının en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 481. yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyorum.

Vira Haber