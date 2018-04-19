Kıran'ın ilk gündemi: Yaşlı gemiler!

Denizcilik sektörünün en önemli sivil toplum örgütü İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda (DTO), yepyeni bir dönem başladı. Uzun süredir DTO Başkanlığını yürüten Metin Kalkavan, görevini resmen Tamer Kıran’a devretti. Sektörün önde gelen isimlerinden Recep Düzgit, Salih Zeki Çakır ve Şadan Kaptanoğlu’nun desteğini alarak ‘Hepimizin Odası Hareketi’ni başlatan Tamer Kıran, geçtiğimiz günlerde yapılan İMEAK DTO Başkanlık seçimlerinde tek rakibi Metin Kalkavan’dan fazla oy alarak galip gelmişti.

Peki, yeni Başkan Tamer Kıran’ın öncelikli gündemi ne olacak? Sektör temsilcileri yeni başkandan neler bekliyor? Şunu duymak beni mutlu etti ki, sektörün en önemli beklentisi ile yeni Başkan Tamer Kıran’ın öncelikli gündemi aynı: Her yıl onlarca kazaya neden olan, onlarca insanın ölümüne neden olan, rekabette ise Türk kostercilerin gücünü zayıfl atan yaşlı gemilerin yenilenmesi. Yani yasa çıktığı halde finansal ayağı zayıf kaldığı için bir türlü hayata geçirilemeyen ‘Koster Yenileme Projesi’. Ben de yeni dönemde en öncelikli konusunun bu olması gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz kasım ayında Şile’de batan ve 7 kişinin hayatına mal olan Bilal Bal isimli geminin kaza konunun önemini bir kez daha gözler önüne sermişti. Batan gemi 43 yaşındaydı, hurdaya çıkma yaşı gelmiş de çoktan geçmişti bile.

Kosder Başkanı olduğu dönemde yaşlı koster filosunun yenilenmesi için önemli çalışmalar yürüten Salih Zeki Çakır, DTO’nun yeni Meclis Başkanı oldu. Çakır, yeni dönemde en öncelikli konularının bu proje olduğunu, yeni yönetimle birlikte sürecin hızlanacağına inandıklarını söyledi. Tamer Kıran da ilk işlerinin bu projeyi hayata geçirmek olacağını vurguladı. Dün aldığım duyuma göre koster yenileme projesine yönelik çalışmalar devlet tarafında da hızlandı. Aynı zamanda denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Ak Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, dün yaptığı açıklamada çalışmanın son aşamaya geldiğini, DTO ve GİSBİR’le görüşmeler yapılacağını, yüzde 49 devlet, yüzde 51 özel sektör ortaklığının olduğu bir firma kurulacağını söyledi. İlk etapta 20 gemi ile başlayacak projede toplamda 680 geminin yenilenmesi planlanıyor. Yeni gemilerin Türk tersanelerinde inşa edilmesi şartı olacak.

Sektörün yeni yönetimden beklentilerini en iyi özetleyen isimlerden biri olan Marvel Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karaçelik, koster filosunun yenilenmesinin yanı sıra sektörün diğer önemli beklentilerini şu şekilde sıraladı: “Piri Reis Üniversitesi’nin büyütülmesi, deniz turizmini geliştirecek konuların hızlandırılması, limanların geliştirilmesi, balıkçılığın gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması..

Kaynak:Aysel Alp- Dünya

Vira Haber