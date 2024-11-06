Kırklareli'nde Yaralanan Balıkçıyı Sahil Güvenlik Kurtardı

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balık avında bir kişi ağlarını toplarken ellerini zincire sıkıştırdı. Haber verilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler yaralı balıkçıyı bölgeden hızla tahliye etti. Yaralı balıkçı tedavi altına alındı.

Vira Haber