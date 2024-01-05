Kirletilen Porsuk Çayı İçin 'Balık Ağı Benzeri Setler' Önerisi

Porsuk Çayı’nda zaman zaman gözlenen atıklar, görenlere ‘pes’ dedirtiyor. Bölge sakinlerinden Zekeriya Saygı, bu kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Saygı, "Porsuk kenarında bir sürü içkici var. Buradan aileler dahi geçemeyecek bir durum bir hal aldı. Arıyorum polis ve zabıta geliyor, ama yine de içkisini içip atıklarını suya fırlatıyor. Ekmeği balıklar yesin diye atıyorlar, ancak ben burada olduğum ve gördüğüm sürece sürekli insanları uyarıyorum atmasınlar diye. Görünüm kirliliği oluyor. Bakar mısınız şu Porsuk Çayının haline böyle mi olur? Evet, bazı vatandaşlar sorumsuz, lakin hizmet de yok. Büyükşehirden halk olarak memnun değiliz. Önlem alınması gerekir. Alkol içenler için burayı sürekli zabıta ve polisler gezmeli. Porsuk Çayının kirlenmemesi içinde her köprünün altına balık ağından setler yapılırsa atıklar o setlerde birikir ve daha rahat temizlenebilir" dedi.



“Burada ne kadar güzel bir suyumuz var, ama kirletiliyor”

Çevre esnafı Hacı Abdülkerim Kavak ise, "Burada öyle şeyler oluyor ki ben bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Bakın burada ne güzel oturma yerleri var. Ancak buraya bu kadar ekmek ve alkol şişelerinin, çöplerin atılması gerçekten üzüyor beni. Bunlar bir insana yakışmayacak davranışlardır. Burada ne kadar güzel bir suyumuz var. Ama kirletiliyor. Burası belediyenin hizmet alanında onların önlem alması gerek. İnsanlar buraya gelip alkol kullanıyorlar. Belediye buraya bir çözüm bulmalı. Hadi gelip içmelerine engel olamıyorlar buralara geri dönüşüm kutuları koysun burada hiç yok. Madem geri dönüşüm, sıfır attık diyorlar. Koysunlar belki buraya atarlar. Bu bir önlem olabilir. Ben geçen yıl bu aylarda Fransa Lyon’daydım. Orada da böyle bir yer vardı yer yer setler yapılmıştı. Balık ağından setlerdi galiba. Kameralar konulmuştu. Ama gece temizlenirdi, gündüz tertemizdi suyu berraktı. Birde bizim buraya bakın şu pislik çöplük yani" ifadelerini kullandı.

Vira Haber