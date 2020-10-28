Kırşehir'deki Japon Bahçesi'nde Sonbahar Güzelliği Yaşanıyor

Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçeki bitkiler, sonbaharın farklı renklerine büründü. Bahçe bazı balık türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber