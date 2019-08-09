Kişisel veri saklayan yanacak

Uzun bir aradan sonra canlı yayının yapıldığı meclis toplantısı Deniz Ticaret Odası’nın Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Geçmişte odada canlı yayın yapan haber kuruluşlarının odada canlı yayın yapması uzun süredir odanın kendi yayınına geçeceği dolayısıyla yapılamıyordu. Toplantıyı açan Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, sözlerine DTO’nun 37. kurulu yıldönümünü kutlayarak başladı. Çakır, “1982’deki 744 firmanın oluşturduğu ciro şu an bir veya birkaç firmamız tarafından elde edilmektedir. Bu anlamda denizciliğimizin nereden nereye geldiğinin ispatıdır” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN 54 ÜYE DEVAM EDİYOR”

Daha sonra verilen bilgiye Deniz Ticaret Odası’nın kuruluşundan bugüne faaliyetlerine devam eden üye sayısının sadece 54 olduğu belirtildi. Birçok denizcilik firmasının ekonomik şartlara yeni düşerek faaliyetlerini sonlandırması Türkiye’nin “ekonomik” gerçeği olarak vurgulandı.

Meclis toplantısı Türkiye Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu ve Eximbank Pazarlama Daire Başkanı Pervin Curaoğlu’nun yaptığı konuşmalarla devam etti. İkili kredi ve kefalet imkanları konusunda meclisi bilgilendirdi.

Meclisin dikkat çeken konusu ise Kişisel Verilerin Korunması Konunu’ydu. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turhan Menteş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında toplantıda bir sunum yaptı. Menteş çok ağır cezaları ve yaptırımları bir bir sıralarken, üyeleri bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde bu kanunların devlet tarafından çok önemsendiğini vurgulayan Menteş, ABD gibi ülkelerde kişisel veri depolayan şirketlerin çok ağır yaptırımlara maruz kaldığını belirtti. Özellikle Facebook’un Amerikan seçimlerini kişisel verileri paylaşarak manipüle etmesiyle daha da gündeme gelen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye’de uygulanmaya başladığı belirtildi. Turhan bu konuda henüz emsal bir karar olmadığı için sürecin nasıl devam edeceğinin netlik kazanmadığını ama kişisel veri saklayan denizcilik şirketlerinin bu süreci şeffaf ve izah edilebilir olarak götürmesi gerektiğini söyledi.

“CEZALAR TİCARİ HAYATI BİTİRİR”

DTO Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, Turhan’ın konuşmasından sonra söz alıp bu tarz cezaların denizcilik sektöründe üreterek ayakta duran firmalar için çok ağır olduğunu söyledi ve cezaların mantığının ne olduğunun devlet tarafından izaha muhtaç olduğunu belirtti. Bayrak, büyük gsm operatörleri için bu cezalar normal olabilirken, küçük ölçekli denizcilik şirketlerine uygulanan bu cezaların ticari hayatları sonlandırabileceğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ZİYARET

Toplantıda son olarak söz alan Tamer Kıran Armatörler Birliği ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptıkları ziyaretten bahsetti. Kıran, “Sayı kısıtlaması olduğu için dar bir kadro ile gitmek durumundaydık. Orada da sayın cumhurbaşkanımıza özellikle deniz taşımacılığı konusunda karşılaştığımız sorunların çözümüne yönelik bir hazırlık yapmak istediğimizi ve bu hazırlığın neticesinde de şu anda hızla erimekte olan, azalmakta olan, küçülmekte olan Türk deniz ticaret filomuzun Türk sahipli filomuzun bu erimenin önüne geçmeyi planladığımızı, bu yönde yapmak istediğimiz çalışmayı aktardık. Kendisinden destek talebinde bulunduk” diyerek görüşmenin detaylarını paylaştı.

Kıran ABD Başkonsolosluğu’ndan odaya tekrardan yapılan ziyarete değinerek, ziyaretin İran ambargosu konusunda geçtiğimiz aylarda yapılan ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Kıran, “Bütün üyelerimize açık ve net söyleyebilirim ki, İran ambargosu ile birlikte çok yakın bir tarihte Venezuela’nın da bu kapsama girdiğini beyan ettiler. Konunun takipçisi olacaklarını, bu bağlamda yaptırımlardan olumlu neticeler aldıklarını düşündüklerini dolayısıyla da bu yolda taviz vermeden devam edeceklerini açık bir şekilde bize ilettiler” dedi.

“KİRLİLİK CEZALARI ACİLEN ELE ALINMALI”

Kıran meclis toplantısından gemi kaynaklı kirlilikler sebebiyle uygulanan cezalara da değindi. Kıran, artık belediyelerin bu kirlilik cezalarını geminin değil kirliliğin boyutuna göre ölçmesi gerektiğini vurguladı. Tamer Kıran, “Millet Mars’a gidiyor. Biz hala denizdeki kirliliği ölçemiyoruz. Sadece Yalova’da 20 bin kişiye iş sağlıyormuşuz. Ne yapalım kapatalım gidelim mi? Bir sürü teknoloji var istenirse bu kirlilik, bir şekilde ölçülür ama böylesi daha tatlı geliyor herhalde. Ton ile birimi çarpıp cezayı ödetiyorlar. Para tatlı geliyor. Biz burada yapılan yanlışı söylemeye devam edeceğiz” dedi.

Kıran konuşmasında son olarak DTO’nun kuruluşuna değindi. Kıran İstanbul Ticaret Odası’nın içerisinde bir meslek komitesinin bugünlere gelmesinin denizcilik ve ülke için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Vira Haber