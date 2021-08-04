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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 2 Yeni Bot

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne 2 Yeni Bot

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için yeni inşa edilmekte olan 6 adet kılavuzluk hizmet botundan ilk 2’si görevine başladı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, botların 15 metre boyunda, 5 metre eninde; 2X750 HP gücüne ve 20 KNOT seyir hızına sahip olduğunu bildirdi.

Vira Haber

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