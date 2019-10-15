Kıyı Temizliği Dalgası gerçekleşti

"Kıyılarda Temizlik Dalgası" projesi kapsamında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve Bref Power Aktiv Pronature iş birliğinde, İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana'da eş zamanlı kıyı temizliği etkinliği gerçekleşti.

Kilyos sahilinde toplanan Henkel firmasının çalışanları tarafından, 4 ekip halinde 2 saat süren temizlik işleminde plastik, kağıt, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar toplandı.

2 saatte toplam 300 kilogram çöp toplanan etkinliğe sunucu ve oyuncu Okan Bayülgen, Tuan Tunalı, Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Murat Aygen ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede de katıldı.

Projenin sahibi Bref firması yetkilisi yaptığı açıklamada, her sene üretilen 300 milyon ton plastik atığın 8 milyon tonluk kısmının denize karıştığını belirtti. Firma yetkilisi ayrıca "Çözünen kimyasallar ise besin zinciri yoluyla yeniden insana ulaşıyor. Bu plastik kökenli maddeler deniz suyunu diğer canlılar için zehirlemekle kalmıyor, besin zannedilerek yutulan plastikler yunus, balina ve deniz kuşlarının da ölümüne yol açıyor. Bizler ürettiğimiz ürünün ambalajlarını bu topladığımız atıklardan elde ederek geri dönüşüme katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber