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Kız Kulesi Bugün Ziyaretçilere Açılıyor

Kız Kulesi Bugün Ziyaretçilere Açılıyor

Tarihi milattan önce 410 yılına kadar uzanan ve 2. Mahmud dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca özgün malzemeler kullanılarak restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi, bugün kapılarını açıyor.

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Yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından yapılacak ışık gösterileri için test süreci gerçekleştirildi.

Vira Haber

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