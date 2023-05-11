Kız Kulesi Bugün Ziyaretçilere Açılıyor

Yenileme çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri ışığında ve Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Ağa Han Mimarlık Ödülü sahibi mimar Han Tümertekin'den oluşan bilim kurulunun rehberliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından yapılacak ışık gösterileri için test süreci gerçekleştirildi.

Vira Haber