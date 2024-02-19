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  3. Kızaktayken Sızdırdığı Akaryakıt Denize Karışan Tekneye 464 Bin TL Ceza
Kızaktayken Sızdırdığı Akaryakıt Denize Karışan Tekneye 464 Bin TL Ceza

Kızaktayken Sızdırdığı Akaryakıt Denize Karışan Tekneye 464 Bin TL Ceza

Antalya'da kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıtın deniz e karıştığı tespit edilmesi üzerine tekne sahibine 464.585 TL idari para cezası uygulandı.

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Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Çaltıcak Balıkçı Barınağında kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Kirlilik olayına ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 464 bin 585 TL idari para cezası uygulanırken tekne hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

Vira Haber 

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