KKTC-Alanya feribot seferleri 2 Haziran’da başlıyor

2018 yılında büyük ilgi gören seferler, kış mevsiminin gelmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayacak olan seferlerin tarihi açıklandı. Alanya ile Kıbrıs seferlerinin ilki 2 Haziran Pazar günü saat 14.30’da yapılacak.

Yılın ilk feribotunun Alanya’dan yola çıkmasının ardından, her Pazartesi ve Cuma günü seferler düzenli olarak devam edecek. Arabaların alınmadığı ve sadece yolcu olarak gidilebilen seferlerin bilet ücretlerinin 240 ve 270 TL arasında değiştiği bildirildi.

Vira Haber