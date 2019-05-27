İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. KKTC-Alanya feribot seferleri 2 Haziran’da başlıyor
KKTC-Alanya feribot seferleri 2 Haziran’da başlıyor

KKTC-Alanya feribot seferleri 2 Haziran’da başlıyor

2018 yılında büyük ilgi gören seferler, kış mevsiminin gelmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak durdurulan .KKTC ile Alanya seferlerinin ilki 2 Haziran Pazar günü KKTC saati ile 13.30’da yapılacak.

A+A-

2018 yılında büyük ilgi gören seferler, kış mevsiminin gelmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olarak durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayacak olan seferlerin tarihi açıklandı. Alanya ile Kıbrıs seferlerinin ilki 2 Haziran Pazar günü saat 14.30’da yapılacak.

 Yılın ilk feribotunun Alanya’dan yola çıkmasının ardından, her Pazartesi ve Cuma günü seferler düzenli olarak devam edecek. Arabaların alınmadığı ve sadece yolcu olarak gidilebilen seferlerin bilet ücretlerinin 240 ve 270 TL arasında değiştiği bildirildi.

Vira Haber

 

Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.