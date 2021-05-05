"Knot", Mavi Tura Çıkmak İsteyenlerle Tekne Sahiplerini Buluşturacak

Türkiye’deki mavi tur teknelerinin yüzde 70'ini bir araya getiren platform, Knot sistemi ile kullanıcılara, 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda demirli gulet, yelkenli, katamaran ve motoryat alternatiflerinden oluşan 11 bin doğrulanmış tekneye erişim sağlama olanağını sunuluyor.

Viravira.co firmasının kurucu ortağı ve üst yöneticisi (CEO) Baran Yıldırım, AA muhabirine, yat turizminde doluluk oranlarının mayıs ayı itibarıyla yüzde 45'lere, bayram haftaları içinse yüzde 75'lere ulaştığını ve yat turizmine ilginin geçen sene gibi bu senede gayet iyi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki mavi yat pazarının yüzde 70'ini platformlarına eklediklerini belirten Yıldırım, portföydeki tekne sayısını artırmak, kullanıcılara daha kesintisiz hizmet vermek için "Knot" ismini verdikleri sistemi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni sistemle tekne sahiplerini, kullanıcılarla daha da hızlı buluşturmayı planladıklarını kaydeden Yıldırım, "Sistem bizim tekne sahiplerine sunduğumuz bir panel. Tekne sahiplerinin kaydettiği verilerle, teknelerin müsaitlik bilgilerini, sezon fiyat bilgilerini, teknelerin kapasitelerini, turistler ve tekne ile tatile çıkmak isteyen kullanıcılar bu sistemde görebilecek. Tekne sahiplerine gelen rezervasyonlar da görülebilecek. İşimiz ivmelenmeye başladı. Bu uygulama hem tekne sahibine, hem bize hem de kullanıcıya fayda sağladı." dedi.

Önceden telefon üzerinden yürüyen bir rezervasyon süreci olduğunu aktaran Yıldırım, yeni sistemle tekne sahiplerinin tüm bilgileri sisteme yüklediğini ve telefon trafiğinin önüne geçildiğini söyledi.

7/24 HİZMET

Uçak, hava yolu ve giyim sektöründe ortak havuzdan işlemlerin yürütüldüğü uygulamaların yıllardır var olduğunu, aynı çalışmayı yat turizminde uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yat sahiplerinin bazı şeyleri gözden kaçırmaması için tüm altyapıyı gerçek zamanlı bir bildirim sistemiyle, mail altyapısıyla destekliyoruz. Tekne sahipleri, bizi aramadan teknelerini sisteme ekleyebiliyorlar. Gerekli doğrulama süreçlerini tamamlıyorlar. Bu trafiği arama motorlarından, pazarlama kanallarından ve iş ortaklarımızla sağlıyoruz. Bireysel tekne sahibi veya charter firmaları bizim üzerimizden aslında büyük kurumlarla da iş yapmış oluyor. Onların müşterilerine ulaşabiliyor. Yüzde 50'ye varan oranda pazarlama maliyetlerini azaltıyoruz. Tekne kiralayan kişi, gerçek zamanlı kaliteli veriye ulaşıyor. Platform üzerinden gelen talepler 7/24 cevaplanabiliyor. Eskiden bu sadece mesai saatlerinde yapılıyordu."

Uygulamanın Türk yat turizmine büyük avantaj sağladığını belirten Yıldırım, yeni teknelerin sisteme eklenmesiyle, rezervasyon süreçlerinin çok kolaylaştığını ifade etti.

Yıldırım, "Önceden sadece mavi tur segmentiyle hizmet veriyorduk. Şimdi günlük kiralanan tekneler için de kullanıcılara hizmet veriyoruz. Çok hızlı bir şekilde 400 tekneden oluşan yeni bir portföy oluşturduk. Eskiden bu kadar tekneyi portföye eklemek zaman alırken, Knot sayesinde bu iş kolaylaştı. Bu sistemle tekneler saatlik de kiralanabiliyor." diye konuştu.

FİYATLARDA STANDARTLAŞMAYI DA BERABERİNDE GETİRECEK

Baran Yıldırım, uygulama ile tekne kiralama fiyatlarında standartlaşma sağlanacağını, ödeme süreçlerinin prosedüre göre işleyeceğini vurgulayarak, bu sistemin tekne sahiplerine ve kullanıcılara yol gösterici olacağını ifade etti.

Yıldırım, "Türkçe ve İngilizce olarak hizmet veriyor. Platformumuzda yer alan teknelerin 1500'ü Türkiye'de, 9 bin 500'ü yurt dışında. Yurt dışındaki tekne sahipleri de uygulamayı kullanabilecek. İlk kez yat turizmi sektöründe yer alan tekneler, kullanıcılar ve acenteler tek bir çatı altında buluşmuş olacak. Tekne rezervasyonu yapacak bir kişi, bir teknenin müsait olup olmadığını, teknenin özelliklerini, fiyatının ne olduğunu görebilecek. Bu sistemi acenteler ve tüm pazar kullanabilecek." bilgisini verdi.

İlerleyen dönemlerde, tekne sahiplerinin, tekne bilgilerini acentelere de sunabileceğini, tekne sahibi ile müşterileri ve fiziksel acenteleri arasındaki ödemeye de bu sistemle aracılık etmiş olacaklarını dile getiren Yıldırım, bankalarla da temas halinde olduklarını, gelecek yıl tekne sahiplerinin uygun oranlarda tekne kredisi çekebileceklerini ve sigorta yaptırabileceklerini kaydetti.

Vira Haber