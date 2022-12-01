Kocaeli Liman İstatistiklerinde Türkiye Birincisi

Toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Muhammed Bamyacı, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği ve aynı fakültenin Barbaros Denizcilik Kulübü ile Kocaeli denizcilik camiasının üyeleri de katıldı. Vali Seddar Yavuz ve katılımcılar, meclis toplantısından önce DTO Kocaeli Şubesinde organize edilen ve Sanatçı Güvenç Taşer’e ait “Hat ve Resim Sergisi”ni gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KOCAELİ STRATEJİK KONUMA SAHİP

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz DTO Meclis üyelerine hitaben, “Biz istesek de istemesek de sanayileşme devam eder. Stratejik konuma sahip bu şehirde sanayi ve ticareti engellenmesi mümkün değildir” dedi. Yavuz konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler sanayi devrimine katılamadık, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduramadık. Sanayi devrimi bir reform ortaya koydu. Savunma sanayi başta olmak üzere bütün bir sistemi değiştirdi. Kocaeli bir sanayi şehri değil. Önce bunu düzeltelim. Bu şehre haksızlık yapıyoruz. Sanayi şehri her yerde var. Uşak’ta, Denizli’de, Gaziantep’te. Hepsi de çok iyi bir sanayi şehri. Sanayi şehri size ekstra bir özellik katmaz. Sizin Ar-Ge’niz var mı? İnovasyonunuz var mı? Yeni bir şey üretiyor musunuz? Buna bakmak lazım. Bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji son dönemde ise bilişim ve inovasyon şehri olarak tanımlamalıyız. Biz bu şehri doğru tanımlarsak, yüksek katma değerli üretim gerçekleştirebiliriz” dedi.

ÜRETMEYE DEVAM ETMELİYİZ

Kocaeli’nin üretmeye devam edeceğini vurgulayan Yavuz, “Bu şehir üretmeye devam edecek. Planlı bir şekilde OSB’leri artırmalıyız. Hür ve bağımsız yaşamanın yolu üretmektir. Bunu yapabilirseniz ayakta kalırsınız.” Daha sistematik yol haritası çizilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, “Tüm paydaşlar bir araya gelerek yeni baştan bir vizyon belgesi ortaya koymalı ortak bir yol haritası çizmeliyiz. Biz denizde ne zaman yükselmişsek devletimiz güçlenmiş, denizlerde zayıfladıkça üzülmüşüz. Denizlerde başarılı olmak sizlerin elinde. Potansiyel olarak güçlüyüz. Dün büyüktük, bugünde büyük olacağız. Ben inanıyorum başarılı olacağız” diye kaydetti.

HIZLI ŞEKİLDE DENİZ KIYI YAPILARI PLANLAMASI YAPILMALI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, ortak hedef belirlememe sorunu bulunduğu ifade ederken, “Bizler sorunun bir parçası olarak yaşamaya devam ediyoruz. Acilen deniz kıyı yapılarının planlanması lazım. Tüm aktiviteleri ile yelken, su altı ve su üstü sporlarının yerleşim sorunları mevcut. Kentimizin karar mercileri ile bu konuları en kısa zamanda istişare etmeliyiz” dedi.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Vedat Doğusel şunları söyledi: “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, ilk on ayda toplam 31 milyar 184 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden13 milyar 554 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 6 milyar 989 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 59 milyar 214 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 19 milyar 576 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 19 milyar 199 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk on ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 144 milyar 478 milyon TL oldu. 2022 yılı ekim ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 11, ithalatta ise yüzde 8’lik düşüşler yaşanmıştır.

KOCAELİ LİMAN İSTATİSTİKLERİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Liman Başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 Ocak-Ekim döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2.359 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 5.400’dür. Toplam 7.759 gemi sayısı ile en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktadaki pay oranı yüzde 15,97’dir. Bu dönemde yüklemede 28 milyon 314 bin ton, boşaltmada 41 milyon 851 bin ton, toplamda ise 70 milyon 165 bin ton yük elleçlenmiştir. Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde ise ilimiz 1 milyon 732 bin TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korumuştur.”

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ TÜREV PİYASA

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, denizcilik sektörünün türev bir piyasa olduğuna işaret ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “İş yapabilmek için sanayi olması lazım, ticaret olması lazım, üretim olması lazım. Dünyada ticaret durduğu zaman bizim işimiz zor. 50 yıllık süreçte pek çok ülkede örneklerini gördük. 1970 de petrol krizi, 1990’larda Asya krizi, 2001 krizi, 2009 küresel finans krizi, 2020’de yaşanan pandemi ve şu anda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanmakta olan kriz tüm ülke ekonomilerine olumsuz olarak yansımıştır. Hangi sistemi düşünürseniz düşünün, sistemin gücünü sistemin en zayıf halkası belirler.

PROJELER EN KISA ZAMANDA TAMAMLANMALI

Denizcilik sektöründe master planlar stratejik açıdan çok önemlidir. Ülkemizde Mersin, Çandarlı ve Filyos limanları yapılan master planlar ile öne çıkmış olmakla beraber projelerin zamanında tamamlanamamasından dolayı deniz taşımacılığı başka bölgelere kaydı. Bu dönemde Ege’ye göre Marmara önem kazandı. Ancak burada da bazı sıkıntıların bu bölgeyi ileride tıkanma noktasına getireceğini söyleyebiliriz. Kocaeli’de üretim, OSB, serbest bölgeler, denizcilik sektörü olmadan gelişemeyecektir.” Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Barbaros Denizcilik Kulübü de toplantıda söz alarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen II. Uluslararası Denizcilik ve Lojistik Zirvesi toplantısına Kocaeli’yi temsilen katıldıklarını ifade ederek, toplantı hakkında bilgilendirme yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığındaki toplantıya Meclis Üyeleri, sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile meclis toplantısı son buldu.

Vira Haber