Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı
Kocaeli'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Vira Haber
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