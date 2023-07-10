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Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Vira Haber

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