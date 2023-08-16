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Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Vira Haber

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