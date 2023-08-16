Kocaeli'de Denize Girmek Yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz şartlar sebebiyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Vira Haber