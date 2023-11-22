Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki Seferler Yeniden Başlayacak
Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gördüğü için durdurulan Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri, onarım çalışmalarının ardından yarın yeniden başlayacak.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşullarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki onarımın tamamlandığı Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin yarından itibaren devam edeceği bildirildi.
19 Kasım'da iskelede meydana gelen hasar nedeniyle seferler geçici olarak iptal edilmişti.
Vira Haber
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Etiketler : Kocaeli, Vapur Seferleri
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