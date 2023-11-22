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Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki Seferler Yeniden Başlayacak

Kocaeli'de Hereke Vapur İskelesi'ndeki Seferler Yeniden Başlayacak

Kocaeli'de olumsuz hava şartlarından dolayı hasar gördüğü için durdurulan Hereke Vapur İskelesi'ndeki feribot seferleri, onarım çalışmalarının ardından yarın yeniden başlayacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşullarından dolayı hasar gören Hereke Vapur İskelesi'ndeki onarımın tamamlandığı Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin yarından itibaren devam edeceği bildirildi.

19 Kasım'da iskelede meydana gelen hasar nedeniyle seferler geçici olarak iptal edilmişti.

Vira Haber

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