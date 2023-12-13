Kocaeli’de Tersanede Korku Dolu Anlar: Yüzer Havuz Battı

Batan yüzer havuzun içerisinde bulunan 24 personelin kurtarıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Yachtley Tersanesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 24 personel kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kocaeli’ndeki Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında batmış olup görevli 24 personel kurtarılmıştır. Çevre kirliliği raporlanmayan olayla ilgili Kocaeli Bölge Liman Başkanlığınca gerekli işlemler ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber