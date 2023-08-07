Kocaeli'nin Derince Limanı'nda Patlama!

Kocaeli Derince Limanı’nda meydana gelen patlama sonrasında etraf gri bulutlar ile kaplandı. Oluşan bulutlar birçok ilçeden görüntülendi. Patlamaya ilişkin görüntüler vatandaşların kamerasına yansırken, patlamanın neden olduğu sarsıntı çevre ilçelerden hissedildi. Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Vira Haber