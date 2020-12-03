Konteyner Sıkıntısı Navlun Artışı Getirecek

Konteynere alınmış yük; tedarik zincirindeki darboğazlar, bazı ticaret yollarındaki spot navlun oranlarındaki artışların daha da artacağına işaret ediyor.

Lojiport'tan Selçuk Onur'un haberine göre, Sea-Intelligence CEO'su Alan Murphy, "Gemiler, ekipman, yanaşma alanı, avlu alanı, şasi ve kamyonlar giderek artan sayıda yerde kutu darboğazı yaşıyor. Ekipman kıtlaştığında, bu, taşıyıcının hangi müşterilere ekipmana erişim izni vereceğini seçmesi gerektiği anlamına gelir. Günün sonunda, daha fazla ödemeye istekli olanları tercih etme eğiliminde olurlar" diye konuştu.

Orta vadede durum kendiliğinden çözülürken, kısa vadede ekipmana olan talep navlun oranları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecektir.

Bir "taşma" etkisi, transpasifikte görülen yüksek oranları diğer işlemlere itiyordu. Bu durum, yalnızca geçen hafta spot oranların dörtte bir oranında arttığı Asya-Avrupa ticaretlerinde görüldü.

Murphy, "Daha normal koşullar altında, navlun oranı gelişimi, her ticaret şeridinde bir dereceye kadar izole olma eğilimindedir. Ticaretler arasındaki taşma etkisi, gemi kapasitesinin yetersiz olduğu ender durumlarda ortaya çıkma eğilimindedir ve bu durumda taşıyıcılar, gemileri bir ticaretten diğerine yeniden konuşlandırmayı seçebilirler" dedi.

Sea-Intelligence, oranları mil başına TEU başına bir dolar bazında analiz ederek, bazı ticaretlerin daha fazla büyüme potansiyeli gösterdiğini buldu.

“Kuzey Avrupa’da artış oranları yüzde 50’yi bulabilir”

Mil başına TEU bazında, Avrupa'ya oranlar ABD'nin batı kıyısına göre hala daha düşüktü.

Analistler, "Bu, oranların mevcut seviyeden% 10-% 15 daha artmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Ancak, ABD'nin batı kıyısındaki güç azalmadan devam ederse, bu seviyeye doğru ilerleyenin diğer ticaretler olacağını göz ardı edemeyiz. Bu durumda, kuzey Avrupa için spot oranlar% 50 daha artabilir" öngörüsünde bulunuyor.

Sorun orta vadede çözülebilir

Analistler, konteyner sıkıntısının kısa vadede çözülemeyeceğini, ancak orta vadede çeşitli ticaret yolları arasında yeniden ayrışmaya başlayabileceğini söylüyor. Bu nedenle, yukarı doğru fiyat baskısının devam etmesini muhtemel olarak değerlendiriyor ve henüz üst seviyelere ulaşılmadığına dikkat çekiyor.

Vira Haber