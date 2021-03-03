Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında Test Sürüşleri Devam Ediyor
Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattında test sürüşleri ve kontroller devam ediyor.
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Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya-Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerinin geçen ay başlandığını duyurmuştu.
Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattı ile Konya-Karaman arasında 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecek. Hatta test sürüşleri aralıksız olarak devam ederken, Karaman Tren Garında da son kontroller yapılarak eksiklikler gideriliyor.
Vira Haber
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Etiketler : konya, karaman, yüksek hızlı tren
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