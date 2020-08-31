Korer Özbenli'ye Veda

31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olan Korer Özbenli için MDTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında bir veda töreni düzenlendi.

Törende Meclis Başkanı Levent Dipçin ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu

tarafından Özbenli’ye birer anı hediyesi takdim edildi.

Törende konuşan Meclis Başkanı Levent Dipçin, “Özbenli ile başarılı bir çalışma dönemi

geçirdik. Odamıza tüm katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında kendisine

başarılar diliyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu ise “Korer Özbenli’nin görev süresi boyunca

ortaya koyduğu vizyon, çaba ve iş birliği çok değerlidir. Yönetme becerisi ve bilgi birikimi ile

Odamızın başarı çıtasının yükselmesine katkı sağlayan yöneticiler arasında yerini alan

Özbenli’ye tüm çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık

ve mutluluklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca Mersin Deniz Ticaret Odası’na ve denizcilik camiasına en iyi şekilde

hizmet etme çabasında olduğunu belirten Korer Özbenli ise, “Mersin Deniz Ticaret Odası

ailesi içerisinde yer aldığım süre boyunca birlikte çalışmış olmaktan büyük mutluluk

duyduğum değerli Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Üyelerimize; ‘kentimize ve ülkemiz

denizciliğine hizmet’ ortak paydasında buluştuğumuz değerli meslektaşlarıma, dostlarıma ve

çalışma arkadaşlarıma eksilmeyen destekleri ve iş birlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

1998-2002 yılları arasında Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İşletmesi ve Tersaneler Genel

Müdürlüğü görevini yürüten Korer Özbenli, 2008 yılından günümüze Mersin Deniz Ticaret

Odası’nda Genel Sekreterlik görevini yürütüyordu.

Vira Haber