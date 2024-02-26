Körfezde Gemi Trafiğinde %12’luk Düşüş Oldu

Yüzyılın felaketinin yaşandığı Şubat ayının, genelde deniz trafiğinin %50-35-40 düştüğü bir ay olduğunu belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu bir yıllık verileri kamuoyu ile paylaştı.

Depremin yaşandığı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla İskenderun Körfez bazında 5.879 olan gemi trafiği bu yılın Şubat ayı itibariyle 5.181 olarak kaydedildiğini vurgulayan Başkan Kemal Kutlu “Geçen yıla oranla gemi trafiğinde düşüş var. Geçen sene %11-12’lik bir azalma, Şubat ayını çıkarırsak deprem ay, aşağı-yukarı %8-9 genelde bir azalma oldu” dedi.

İskenderun ve Ceyhan olmak üzere iki Liman Başkanlığına bağlı olduğunu Körfezindeki gemi trafiğinin geleneksel olarak, altmışar milyon ton civarında yük elleçlediğini aktaran Başkan Kutlu “Bir birine yakın, bazen Ceyhan önde oluyor, bazen de İskenderun. Ceyhan’da; Kürt bölgesiyle Irak merkezi hükümetin problemi dolayısıyla bir petrol akışında azalma oldu, geçen sene. 2022’de 67 milyon ton olan yük elleçlemesi 59 milyon tona düştü. İskenderun bölgesi ise ufak bir artışla 59 buçuktan atmış buçuk ton civarında oldu” diye konuştu.

İskenderun bölgesine bağlı limanlarda çok fazla etkileşim olmadığına da değinen Başkan Kutlu “Depremde iki limanımız hariç diğer limanlarımız hiç hasar görmedi. İki limanımızda biliyorsunuz kısmı hasar gördüler. Limakport sadece konteyner elleçliyor, diğer NAN konteyner yükleri kabul etmiyor, yalnız konteyner trafiğinde geçen sene radikal düşüş göremedik. Yani 2022’de 6550 adet, 2023 6648 adet, Konteyner trafiği başa baş gitmiş, fakat yeni yıl 2024 Ocak gemi trafiğine ve yüklere baktığımız zaman aşağı yukarı iki tarafın da hem konteynerde ve diğer yüklerde %10’a yakın azalma var. Bu depremle ilgili değil anladığımız kadarıyla, dünya ticaretiyle ilgili, dünya gemi ticaretinde bu ara, geçiş yollarındaki problemler biraz navlunları etkileyecek gibi. Birincisi Panama kanalı, Panama kanalını besleyen nehirlerin sularının azlığı yüzünden, günde 36 gemi trafiği ilk önce 24 adete düştü, şu anda da 18-20 gemi arasın düşünüyor. İkinci problem Süveyş kanalı, bizim bu tarafın ithalatı genelde Uzakdoğu Singapur Çin, Singapur Avrupa, Süveyş Kanal gemi giderse 8 bin 500 mil aşağı yukarı 25-26 günlük güzergah, fakat Süveyş’i kullanamazsa gemiler Afrika’yı dolanırlarsa 11 bin 500 mile ulaşıyor, o da 36 gün, aşağı-yukarı yüklerin yolculuğu demek. Ocak 2024 gemi trafiğimizde geçen seneye göre %10’luk maalesef azalma var. Bu sene bütün dünyada seçim yılı, bu da biraz ticareti etkiliyor olabilir” şeklinde konuştu.

Vira Haber