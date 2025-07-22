Korkuteli'nde 60 Bin Sazan Balığı Doğaya Bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde baraj ve göletlere toplam 60 bin adet sazan balığı yavrusu salındı.
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışma ile Korkuteli Baraj Gölü'ne 40 bin, Yeşiloba ve Bahçeyaka Göletleri'ne ise 10 biner adet sazan balığı bırakıldı. Proje ile hem iç su kaynaklarının balık popülasyonunun artırılması hem de amatör balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Korkuteli, Sazan Balığı, Balık
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