KOSDER, Kadın Üyeleriyle Bir Araya geldi

Koster Armatörleri ve İşletmeciler Derneği (KOSDER) 8 Kasım Salı günü gerçekleştirdiği akşam yemeğinde kadın üyeleriyle bir araya geldi. Moda Deniz Kulübü’nde yapılan organizasyonda üyeler, Dernek faaliyet ve çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yemekte konuşan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, ortaya konan bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti, "Kadın üyelerimizle birlikte Derneğimizin yaptığı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığı faaliyetleri değerlendirdik. Bunun yanı sıra üyelerimizin ve sektörümüzün faydasına sunulacak çok değerli ve bizi fazlasıyla heyecanlandıran önerileri ve düşünceleri de kendilerinden dinledik. Oluşan bu sıcak ve samimi ortamın, her biri bir birinden değerli bu fikirleri en kısa sürede gerçekleştirmemiz adına başlıca etken olacağını düşünüyorum." KOSDER'de daha fazla kadın üye görmek istediklerini de ifade eden Başkan Sesel ayrıca KOSDER’in tüm üyelerinin katkılarıyla, dayanışma içerisinde Türk denizciliğine fayda sağlayacak önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceklerine inandığını da sözlerine ekledi.

Vira Haber