KOSDER, SHIPROUTE-24 Konferansı İçin Basın Toplantısı Düzenledi

Hollanda’nın misafir ülke olarak yer alacağı ve dünya genelinden 600’ün üzerinde denizcinin katılması beklenen organizasyon, küresel denizcilik konularına dair başlıklar ve uzman panelleri ile ele alınacak. Konferans, saat 14.00’de başlayacak ve 18.00’e kadar sürecek. Program, panellerin ardından kokteyl ve gala yemeği ile tamamlanacak.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, bu konferansı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, sektörel basınla kahvaltıda bir araya geldi. Çendik, “Bu etkinlik, iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz konferansın devamı olacak. Yönetim kurulumuz, bu tür konferansları iki yılda bir düzenlemeyi ve sektöre sunmayı hedefliyor” şeklinde konuştu. Hakan Çendik, Türkiye’nin coğrafi ve jeopolitik öneminin, özellikle koster tonajındaki bölgesel liderliğinin kendilerine bir görev yüklediğini vurguladı. Çendik; “Koster yenileme projesi kuruluş amaçlarımızdan biri. Uluslararası konferanslarla her yıl bir ülkeyi davet ederek bu süreci yöneteceğiz. 2022’de ilkini tamamladık ve bu dönemde SHIPROUTE ismiyle devam edeceğiz” dedi.

Hazırlık sürecinin 2023’te başladığını belirten Çendik, “Kasım ve aralık aylarında yönetim kurulumuz Hollanda üzerine yoğunlaştı. Hollanda Armatörler Birliği ile temas kurduk ve önceki etkinliklerin görsellerini sunarak, organizasyon komitesi kurduk. İki taraf da komite kurdu ve ortak kararlar alarak yola devam ettik” şeklinde konuştu.

22 Ekim’deki konferansa BIMCO Başkanı, Almanya Armatörler Birliği Başkanı, Avrupa Armatörler Birliği Başkanı, Afrika Armatörler Birliği Başkanı, Wista Başkanı, ICS Başkan Yardımcısı, IMO’dan bir yetkili ve FIATA Başkanı’nın katılacağını belirten Çendik, medyada yapılan duyuruların ardından birçok Avrupa firmasının da etkinliğe katılmak istediğini söyledi. Hedeflerinin 650-680 yerli ve yabancı armatörü ağırlayarak uluslararası bir konferans düzenlemek olduğunu vurgulayan Hakan Çendik, önceki etkinlikte 24 ülkenin katıldığını ve bu sayıyı 40’a çıkarmak istediklerini belirtti. Ayrıca, armatörleri ağırlamayı öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade etti.

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