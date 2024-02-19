KOSDER, Üye Firmaların İnsan Kaynakları Yetkililerini Bir araya getirdi

Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan organizasyonun konuşmacı kadrosunda; Tüfekçi Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Mehmet Hakan Tüfekçi ve Denizcilik Psikolojisi Derneği’nden Psk. Dan. Fatma Nur Yalçınkaya yer alırken panelin moderatörlüğünü de Atomar Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Fatih Ağman üstlendi.

Dernek üyesi firmaların insan kaynakları sorumlularının katıldığı panelin ilk bölümünde; Av. Mehmet Hakan Tüfekçi, Gemi İnsanları ile Yaşanan Uyuşmazlıklarda Denizcilik Şirketlerinin Hukuki Açıdan Dikkat Etmesi Gereken Hususlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İlk olarak; deniz ticaretinin ilgili taraflarını hukuksal çerçevede katılımcılara aktaran Mehmet Hakan Tüfekçi sunumda ayrıca olası uyuşmazlıklar bakımından iş ilişkisinin organizasyonunda dikkat edilecek hususlara yer verdi. Tüfekçi, son olarak iş ilişkilerindeki uygulamalarda sıkça karşılaşılan hatalara değindi.

Panelin ikinci konuşmacısı olan Psk. Dan. Fatma Nur Yalçınkaya ise; sunumunun ilk bölümünde denizcilik psikolojisinin tanımını ve çalışma alanlarını anlattı. Fatma Nur Yalçınkaya sunumunda, denizcilerin ruh sağlığına ve refahına zarar veren faktörlere ilişkin önemli noktalara da açıklık getirdi. Anlaşmazlıklarda duygusal zekaya da değinen Yalçınkaya, aynı zamanda etkili iletişim kurmada atılması gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Panelistlerin; Moderatör Fatih Ağman’ın ve konukların yönelttiği soruları yanıtladığı bu bölümden sonra KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik bir kapanış konuşması gerçekleştirdi.

Panelistlere ve katılımcılara teşekkür eden Başkan Çendik, gemi personellerinin olduğu kadar insan kaynakları departmanlarının da güncel bilgilerle donatılmasının ve eğitimle desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Hakan Çendik, insan kaynakları müdürlerinin özellikle iş hukuku ve insan psikolojisi açısından belli bir seviyede bilgi sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekti. Çendik, gemilerin esas yöneticilerinin insan kaynakları departmanları olduğunu ve bu departmanların vereceği kararların şirketlerin geleceğini şekillendirdiğini sözlerine ekledi.

Kapanış konuşmasının akabinde gerçekleştirilen plaket takdimiyle organizasyon son buldu.

Vira Haber