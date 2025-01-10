KOSDER, Üyeleriyle Kahvaltılı Sohbet Toplantısında Buluştu

8 Ocak Çarşamba günü Büyük Kulüp’te gerçekleştirilen organizasyona; KOSDER Üyeleri, İstanbul’da denizcilik eğitimi veren meslek liselerinin idarecileri ve Shipping Route İstanbul (SHIPROUTE-24)’un destekleyici kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

‘Kahvaltı ve Ekonomi Paneli’ olarak iki ayaktan oluşan organizasyonun açılış konuşmasını KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik yaptı.

“KOSDER uluslararası bir boyut kazanan çok büyük bir aile haline geldi.”

Dernek faaliyetleri hakkında önemli noktalara değinen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, KOSDER’in temel yapı taşının üyeler olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle başladı:” Derneğimiz, Türk denizciliğinin sorunlarına çözüm arayan, sadece üyelerinin değil sektörümüzün diğer temsilcilerinin de dertleriyle dertlenen ve kendi sınırlarının ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazanan çok büyük bir aile haline geldi.”

“2024’teki olumsuzluklara rağmen yeni yılda dair ümitvar olmalıyız.”

Ticarete reel bakış açısıyla bakmanın önemli olduğunu söyleyen Başkan Hakan Çendik, tüm olumsuz matematiksel verilere rağmen ‘ümitvar’ olmanın da kıymetli bir sermaye olduğuna da dikkat çekti.

Hakan Çendik: ”Denizciliğimizin uçsuz bucaksız ve sınır tanımayan yapısının, ufuklara doğru ümitle seyrüsefer yapmaya oldukça elverişli olduğuna inanıyorum. Bu bakış açısıyla; umutla karşıladığımız yeni yılın, ülkemize ve başta dünyanın dört bir yanında fedakârca mesleklerini icra eden denizcilerimize ve ticaretin tüm temsilcilerine sağlık, mutluluk ve bol bereket getirmesini temenni ediyorum. Aynı zamanda gülen yüzlerin, hoş görü ile sevginin bol olduğu ve savaşların sona bulduğu bir yıl geçirmemizi diliyorum.” dedi.

“KOSDER Akademi sektörümüze ışık tutmaya devam ediyor.”

Derneğin eğitim platformu olan KOSDER Akademi’ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Çendik, son dönemde özellikle karbon salınımı konusunda denizciliğin uluslararası kuruluşlarının yaptığı düzenlemelere dair önemli eğitim, panel ve söyleşilerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Hakan Çendik ayrıca ortak hizmet ve ürün satın alma projeleriyle de üyelerin üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmeye çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Denizci öğrenciler için burs çalışması ve denizcilik liselerine araç-gereç temini…

KOSDER’in denizci öğrenciler için yaptığı çalışmaları da aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Cumhuriyetin 100’üncü yılı çerçevesinde başlattıkları burs projesi kapsamında şu ana kadar toplamda 127 denizci öğrenciye burslarını teslim ettikleri ifade etti.

Başkan Hakan Çendik, bununla birlikte denizcilik eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde değerlendirilmek üzere bazı araç ve gereç ihtiyaçlarının temini konusunda da çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

“KOSDER, idare ve sektör arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor.”

Derneğin önemli bir işlevinin de de idare ve sektör arasında köprü vazifesi görmek olduğunu belirten Hakan Çendik açıklamalarına şu şekilde devam etti: ”Üyelerimizin dünyanın neresinde olursa olsun, yaşadıkları sorunlara idareyle koordineli bir şekilde ve yüksek bir yüzdeyle çözüme kavuşturan Derneğimiz bununla birlikte, son bir yılda çok sayıda resmi başvuruyla Türk denizcilerinin talep ve sorunlarını idareye iletti. Başta KOSDER üyeleri olmak üzere, tüm koster armatör ve işletmecilerinin kısa ve uzun vadede var olan sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm platformlarda yüksek bir özveri ve sizlerin de destekleriyle var olmaya devam edeceğimizi bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Bu farkındalıkla; her durum ve şartta sizler ve Türk denizciliğinin tüm paydaşları için desteğe hazır olduğumuzu ifade etmekte fayda görüyorum.”

“KOSDER artık BIMCO’da yerini alacak.”

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirilen Shipping Route İstabul (SHIPROUTE-24)’a 43 ülkeden 700’ü aşkın seçkin denizcinin katıldığını ifade eden Çendik, etkinliğin misafir ülkesi olan Hollanda ve diğer katılımcı ülkelerle iş birliklerinin süreceğini bildirdi.

Organizasyonun akabinde BIMCO ile var olan iyi ilişkilerin artarak devam ettiğini de kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik bunun neticesi olarak da KOSDER’in BIMCO üyeliğine kabul edildiğini ve en kısa sürede resmi işlemlerin tamamlanacağı müjdesini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasının ardından panelist kadrosunu; İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak, Dünya Bankası Kıdemli Taşımacılık Uzmanı Andrew Losos, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Bankası Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doymuş’un oluşturduğu ve moderatörlüğünü de KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yalçın Çapoğlu’nun üstlendiği panel bölümüne geçildi.

Panelde Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu Türk ve Dünya ekonomisine dair yeni yıl beklentilerini derinlemesine analizler eşliğinde katılımcılara aktardı. Navis Danışmanlık Koordinatörü Engin Koçak ise; 2024 verileri ışığında denizcilik piyasalarına ilişkin 2025 tahminlerini paylaştı.

Panelin kapanış bölümünde de Andrew Losos ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doymuş, Dünya Bankası’nın Türkiye’de deniz taşımacılığı alanındaki yatırımlarını ve yaşlanan Türk koster filosunun yenilenmesi konusunda hayata geçirmeyi planlandığı projeleri kapsayan bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Organizasyon, sunumların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümüyle sona erdi.

Vira Haber