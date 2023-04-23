Kosder'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bundan tam 103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açılan; bağımsızlığın, özgürlüğün ve kurtuluşun habercisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), egemenliği kayıtsız ve şartsız Türk halkına vermiştir. Demokrasinin temel kurumu olan Meclisimiz; Cumhuriyeti ulusumuza kazandırmış ve vatandaşlarımızın hür bir şekilde ülke yönetiminde söz sahibi olmasına imkân tanımıştır. Ulu Önder Atatürk bu kutlu günü, “Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz.” dediği çocuklara armağan ederek, aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi ve duyduğu güveni bir kez daha göstermiştir. Barış ve kardeşliğin sembolü dünya çocuklarının, hep birlikte kutladıkları ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Cihanda Barış” ilkesinin en önemli göstergelerinden birisidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta deprem bölgesinde bayramı karşılayan çocuklarımız olmak üzere, “İkbal ışığımız” olan bütün çocuklarımızın ve Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, TBMM’nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkanı

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği



Vira Haber