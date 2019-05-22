KOSDER’den iftar

Ataşehir’de gerçekleşen iftarın 560 kişilik davetli listesine neredeyse eksiksiz bir katılım oldu. KOSDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda 15’ye yakın sponsor destek verdi. İftar organizasyonuna Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, Cengiz Kaptanoğlu, Deniz Ticareti Genel Müdürü Okay Kılıç, DTO Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu gibi denizciliğin önde gelen simaları katıldı.

Hep beraber el açılıp denizcilik sektörü için dua edilen iftar yemeğinde, KOSDER’in bir yıllık faaliyetlerini gösteren bir video gösterilirken, video sunumu davetlilerden alkış aldı. İftar organizasyonuna sponsor olan firmalara Tohum Otizm Vakfı adına bağış sertifikası takdim edildi.

KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş iftar vesilesi ile yaptığı konuşmada, “Ramazan’nın bereketiyle birlikteliğimiz kat be kat artmaktadır” derken, “Dayanışmanın ve yardımlaşmaya vesile olan Ramazan Ayı, aynı zamanda bu manevi havanın toplumun her kesiminde yaşanmasına imkan tanımaktadır” ifadelerini kullandı. Hüseyin Kocabaş, Ramazan’ın bereketiyle gelip ekonomik sıkıntıların önümüzdeki süreçte yaşanmamasına vesile olmasını ümit ettiğini vurguladı. Toplantıda bir konuşma da İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır yaptı. Çakır, Ramazan ayının tüm denizcilik sektörüne ve ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Vira Haber