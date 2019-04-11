KOSDER'den kişisel gelişim paneli

Toplantıda Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Oğuz Saygın, katılımcılara çeşitli sorular yönelterek onların stres altında karar verme ve şartlanma gibi psikolojik özelliklerini sınadı.

Oğuz Saygın, yöneticilik ve liderlik, ekip yönetimi, empatik-etkili iletişim, insanları tanıma sanatı, problem çözme teknikleri, zorluklarla başa çıkma, sıradışı düşünme becerileri, zaman yönetimi, stres yönetimi, ikna sanatı konularında katılımcıların da dahil olduğu interaktif bir eğitim gerçekleştirdi. Saygın, analitik düşünme, beynin fonksiyonlarının uyumu gibi konularda çeşitli örnekler verdiği toplantıda ayrıca katılımcılara biorezonans tedavisi uygulandı. Ses frekansları ile uygulanan biorezonans tedavisi organların olağan dışı titreşimlerini fark ederek tekrar yoluna koyması için insan kulağının duymayacağı ses dalgaları yolluyor.

Toplantıda bir konuşma yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, KOSDER olarak bu tarz sosyal etkinlikleri artırmak istediklerini belirtti. Toplantı sırasında sorduğu sorulardan bahseden Hüseyin Kocabaş hepsi bir yana ama bu toplantıda paylaşılann Şems Tebrizi'nin, "Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye, endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünden bile büyük ders çıkarmamız gerektiğini vurguladı.

Kocabaş denizcilik mesleğinin zor ve yıpratıcı bir meslek olduğunu, mesleki dezorformasyon olarak pek çok sağlık sorununun görülebildiğini belirtti. Kocabaş, bu sorunların çözümünde Oğuz Saygın'dan oldukça faydalanacaklarını söyledi.