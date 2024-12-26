Köyceğiz Gölü Taştı, Yürüyüş Yolunu Su Bastı

Göl Delta Mevkiinde taşarak Köyceğiz Atatürk Kordonu'nundaki yürüyüş yolunu su bastı.

Kargıcak Çayı, Namnam Çayı ve Yuvarlak Çayı yağmur sularını göle taşıdı. Köyceğiz'de devam eden sağanak yağılarla birlikte gölün su seviyesi yükseldi. Yükselen sular ise kordon boyundaki yürüyüş yolunun bir kısmını sular altında bıraktı. Ayrıca Kargıcak Çayı'nın gölle birleştiği alanda iş makinesi ile sel sularının getirdiği atıkların temizleme çalışması yapıldı.



Vira Haber