Köyceğiz’de Öğrencilere Denizcilik Eğitimi Verildi

İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ‘’Geleceğin Denizcileri’’ projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Marmaris 310 Komutanlığı'ndan gelen komutanlar, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine bilgilendirme yaptı. Amacı ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenim gören öğrencilere denizcilik sevgisi aşılamak olan projeyle geleceğe yönelik meslek tercihi yapacak öğrenciler için Sahil Güvenlik Komutanlığı hem sevdirildi hem tanıtıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde denizlerin ve deniz canlıları hakkında bilgi verilirken daha duyarlı gençlerin yetişmesi için farkındalık oluşturuldu. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu müdürlüğü ise etkinlik sonunda eğitim veren komutanlara teşekkür etti.

Vira Haber