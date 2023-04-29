Kripto Paraların Güncel Fiyatlarını Nereden Görebilirim?

Gerçek şu ki, kripto hükümete veya bankacılık sistemine bağlı değildir. Devletler emisyonlarını kontrol etmezler. Dolayısıyla kripto para fiyatları kontrolünü de sağlayamazlar. Bu nedenle, kripto döviz kurları inanılmaz derecede değişkendir.

Kripto fiyatlarının neye bağlı olduğunu ele alalım:

genel kripto para piyasası durumu;

yatırımcıların duyarlılığı (korku, açgözlülük endeksi, vb.);

dünya ekonomisi (kriz vb.);

arz ve talep ( bazen piyasa balinaları arz-talep dengesini değiştirerek tüm piyasayı hareket ettirir);

bazı belirli kripto varlıkları hakkında haberler ve hype (yutturmaca).

Kripto Paraların Geleceği Var mı?

Bu, yeni başlayan kripto kullanıcılarının, deneyimli ve kriptodan anlayan kişilerden kripto hakkında sıklıkla sordukları bir sorudur. Kripto paralar aktif olarak yatırım için kullanılır. İnsanlar, gelişen ve gelecekte bir servet getiren, gelecek vaat eden genç projeler tarafından yayınlanan kripto paraları satın almayı tercih ederler. Ayrıca, birçok yatırımcı, kripto para market platformlarında dijital varlıkları alıp satarak kripto paraların kur farkından para kazanıyor. Uzmanların analizlerine göre sektörün geleceği olan çok sayıda büyük NFT pazaryerinin yanı sıra metaverse'ler ve DeFi platformlarının ortaya çıktığını görebiliriz. Bu yüzden kesinlikle bu alanla uğraşmaya değer.

Kripto para kuru oranları oldukça değişkendir. Ne kadar kazanç elde etme olasılığınız varsa, o kadar da para kaybetme riski vardır. Bu nedenle, yatırım yapmak için bir proje seçmeden önce, özelliklerini iyice öğrenin. Sonuçta, piyasada sunulan tüm kripto varlıkları size bir servet getirmeyecek.

Yatırım yapmadan önce, projelerle ilgili kendi araştırmanızı yapmalısınız. Projenin özünü ve piyasaya hangi teknolojiyi getirdiğini kontrol edin;

kurucuları ve geliştirme ekibini inceleyin. İyi bir geçmişleri var mı?

projenin erken yatırımcılarını ve ortaklarını bulun. Sektörün tanınmış isimleri kalitesiz ürünlere yatırım yapmaz;

varlığın işlem hacmini ve kapitalizasyonunu kontrol edin;

varlığın, Binance, WhiteBIT gibi popüler platformlarda alım satımının yapılıp yapılmadığını öğrenin.

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