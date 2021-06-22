KRN Lines, Misurata Limanı’na İlk Seferini Gerçekleştirdi

Karanfil Group şirketlerinden KRN Lines, 2021 yılında kurulmasıyla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki ofislerini açarak çalışmalarını hızlandırdı. “Rotamız Güven” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren KRN Lines; İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, Mersin, İskenderun limanlarından Libya Misurata Limanı’na direkt RORO & Konteyner taşımacılığına başladı. Dört gün transit süreyle İstanbul Ambarlı Limanı’ndan yola çıkan ilk gemi, Akçansa Limanı’na uğramasının ardından Misurata Limanı’na ulaştı.

Temmuz 2021 itibarıyla filoya katılacak yeni konteyner gemilerle Türkiye-Libya arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı amaçlayan KRN Lines’ın taşıyacağı yük grubu; yürür ve çekilebilir araçlar, iş makinesi, dorse, treyler, tank, tüm konteyner çeşitleri, statik-proje ve konvansiyonel yüklerden oluşuyor. KRN Lines böylece iki ülke arasındaki ticari hacmi artırmayı ve Türkiye ihracatına önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.

“2 yılda 10 gemiye ulaşma hedefimiz var”

Karanfil Group’un 35 yılı aşkın tecrübesi ve Libya’daki deneyimini KRN Lines’a da entegre ettiklerini belirten Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, “Yönetici kadromuz ve alanında deneyimli ekibimiz, güvenilir iş ortaklarımız, güçlü acente ağımız, sahip olduğumuz gemilerimiz ve ekipmanlarımız ile her türlü yük grubunda, dünyanın herhangi bir noktasından bir başka noktasına inovatif, ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. Teknolojik yatırımlarımızla beraber yarattığımız katma değerler doğrultusunda deniz taşımacılık sektöründe sürdürülebilir büyüme hamleleri gerçekleştireceğiz. KRN Lines özelinde 2 yılda 10 gemiye ulaşma hedefimiz var. Deniz taşımacılığında tüm dünyayla irtibatta kalarak Türk denizciliğinin daha ileri seviyelere gelmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Vira Haber