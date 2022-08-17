Kruvaziyer Turizmi Şahlandı

Kruvaziyer turizmi geçen yıla göre olağanüstü ilgi görüyor. Geçen yıl bu döneme kadar 11 gemi limanlara yanaşırken bu yıl sayı 437 oldu. Bodrum’dan Yunan adalarına turlar düzenleyen Selectum Blu Cruises, Türk yerli sermayesinin ilk kruvaziyer gemisi Blu Saphire’e duyulan ilgiden memnun olduklarını belirtirken, misafirlerinin sundukları konfor ve büyüleyici manzaralar kadar mutfaklarına da hayran kaldıklarını belirttiler.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre; 2022 yılının ilk 7 ayında Türkiye limanlarına 437 kruvaziyer gemisi yanaştı. Toplam 376 bin 924 olarak belirlendi. Bu rakamın 25 bin 739’u gelen yolcu, 34 bin 997’si giden yolcu, 316 bin 188’i ise transit yolcu oldu. Yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (212 bin 486 yolcu), İstanbul Galataport (98 bin 033 yolcu) ve Bodrum Limanı (28 bin 629) oldu.

Geçen yılın ilk yedi ayında pandemi nedeniyle Türkiye limanlarına sadece 11 kruvaziyer gemisi yanaşmıştı.

24 SAAT DOPDOLU

Bu yıl artan ilginin önemli pay sahiplerinden biri de Selectum Blu Cruises’in Bahama Bayraklı 201 metre boyunda ve 382 kabinli Blue Saphire isimli gemisi.

Bodrum’dan Yunanistan’ın Mikanos, Rodos, Santorini, Kos adalarına turlar düzenleyen Selectum Blu Cruises, Türk yerli sermayesinin ilk cruise gemisi olma özelliğini taşıyor.

750 yolcu kapasiteli Blu Sapphire, Türk, İtalyan, Asya mutfağının lezzetlerini, 24 saati kapsayan etkinliklerini, açık ve kapalı havuzlarını, diskosunu, spor salonunu, spa merkezini misafirlerinin hizmetine sunuyor.

ŞEF İMZALI MENÜLER TURUN GÖZDESİ

Blue Saphire’in sunduğu büyüleyici Yunan adaları manzaralarıyla olduğu kadar yemekleri de hayranlık yaratıyor. Gerek servis kalitesi gerekse unutulmaz lezzetleri, misafirlerinden yüksek beğeni toplarken özellikle şef imzalı menüler ise turun gözdelerinden oluyor. Blue Saphire’in lezzet sefi Bülent Yıldız, tur boyunca katılımcılardan tebrik topluyor.

Kruvaziyer turizmine artan ilgiden memnun olduklarını ileten Selectum Blu Cruises ekibi, Eylül sonuna kadar Bodrum’dan Yunan adalarına turlar düzenleyeceklerini belirttiler.