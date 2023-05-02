Kruvaziyer turizminde hareketlilik devam ediyor

Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yapan 207 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide 1300 İsraili yolcu ve 700 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Liman işletmesi yetkilileri, yolcuların 13 yıl aradan sonra ilçeye deniz yoluyla gelen ilk İsrailli turist kafilesi oldukları için törenle karşılandıklarını söyledi.

Limandan ayrılan turistler, yenileme çalışmaları süren yat limanı yerine Marmaris Kapalı Çarşı ve Uzunyalı sahilinde gezip kafelerde oturdu. Bazı turistler de Dalyan Kaunos turuna katılmayı tercih etti.

Sezon boyunca ilçeye 5 sefer daha düzenlemesi beklenen "Crown İris", gece saatlerinde Hayfa Limanı'na hareket edecek.

Vira Haber