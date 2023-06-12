Kruvaziyer turizminin ilk 5 aylık rakamları açıklandı

Türkiye’ye yönelen yoğun turist ilgisi, kruvaziyer rakamlarına da yansıdı. Yüksek gelirli turistlerin yanı sıra genç yaştaki turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği kruvaziyer turizmi ekonomisinden Türkiye de daha fazla yararlanmayı tercih etmesi dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kruvaziyer istatistiklerine göre ilk 5 aylık dönemde Türkiye limanlarına toplam 279 kruvaziyer gemisi yanaştı. Kuşadası 124 adet kruvaziyer gemisiyle en çok geminin yanaştığı liman olurken, Kuşadası’nı 50 adet gemiyle Galataport izledi. Çeşme Limanı ise 20 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı. 2023 yılının ilk 5 ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 299 bin 377 olarak belirlendi. Bu rakamın 20 bin 173’ü gelen yolcu, 21 bin 221’i giden yolcu, 257 bin 933’ü ise transit yolcu oldu.

Yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (157 bin 940 yolcu), Galataport (71 bin 16 yolcu) ve Çeşme Limanı (8 bin 418) oldu. Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında en çok geminin yanaştığı ay, 163 gemiyle Mayıs ayı oldu. 2023 yılının Mayıs ayında Türkiye limanlarına toplam 163 kruvaziyer gemisi yanaştı.

2023 yılının Mayıs ayında Türkiye limanlarına 11 bin 172 yolcu gelirken, 11 bin 240 yolcu çıkış yaptı. 154 bin 180 yolcu ise transit geçiş yaptı. Mayıs 2023 döneminde toplam yolcu trafiği ise 176 bin 840 oldu.

Vira Haber