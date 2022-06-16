Kruvaziyer Turizminin İlk 5 Aylık Verileri Açıklandı

2022 yılının ilk 5 ayında Türkiye genelinde yer alan 12 limana 176 adet kruvaziyer gemisi yanaştığı bildirildi.

Kuşadası, 95 adet kruvaziyer gemisiyle en çok geminin yanaştığı liman olurken Kuşadası’nı 32 adet gemiyle Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 12 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı.

TOPLAM 114 BİN 682 YOLCU

2022 yılının ilk 5 ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 114 bin 682 olarak belirlendi. Bu rakamın 4 bin 500’ü gelen yolcu, 6 bin 505’i giden yolcu, 103 bin 677’si ise transit yolcu oldu.

Yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (73 bin 761 yolcu), Galataport (24 bin 354 yolcu) ve Bodrum Limanı (4 bin 738) oldu.

GEÇTİĞİMİZ YIL SIFIR ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında pandemi nedeniyle Türkiye limanlarına kruvaziyer gemisi yanaşmamıştı. 2021 yılının Haziran ayında kruvaziyer gemileri Türkiye limanlarına yanaşmaya başlamış, Haziran 2022 döneminde Türkiye limanlarına 4 adet kruvaziyer gemisi yanaşmıştı.

EN ÇOK GEMİ MAYIS AYINDA YANAŞTI

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre, dağılımına bakıldığında en çok geminin (122 adet gemi) yanaştığı ay, Mayıs oldu. 2022 yılının Mayıs ayında Türkiye limanlarına toplam 122 kruvaziyer gemisi yanaştı.

2022 yılının Mayıs ayında Türkiye limanlarına 79 bin 694 yolcu gelirken 5 bin 202 yolcu çıkış yaptı. 70 bin 975 yolcu da transit geçiş yaptı. Mayıs 2022 döneminde toplam yolcu trafiği ise 79 bin 694 oldu.