KTÜ DUİM Mezunlar Derneği 10. Yıl Gala Şöleni ile Sektörü Buluşturdu

Gala yemeği, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç Körüklü'nün açılış konuşmasıyla başladı. Körüklü, derneğin geçmiş başarılarına vurgu yaparak, denizcilik sektöründe kadının önemini ve Cumhuriyetin 100. yılında bu geceyi düzenlemenin mutluluğunu paylaştı. Ardından, protokole, sektörün önde gelen isimlerine, önceki Yönetim Kurulu Başkanlarına ve gecenin sponsorlarına plaket takdimi gerçekleştirildi.



Bu etkinlik, KTÜ DUİM mezunlarının bir araya gelerek bağlarını güçlendirmesinin yanı sıra, KTÜ'nün eğitim kalitesine ve mezunlarının başarılarına dikkat çekti. Gala yemeği, dans, müzik ve eğlence dolu bir atmosferde geçerken, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.



KTÜ DUİM Mezunlar Derneği'nin 10. yıl gala yemeği, mezunlar arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, gelecekteki etkinliklere ilişkin beklentileri yükseltti. Bu özel gece, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği'nin başarılı 10 yılına bir kez daha tanıklık etmenin gururunu yaşattı.

Vira Haber