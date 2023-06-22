Kumcular Kooperatifi Başkanı H.Yaşar Naiboğlu Oldu

Birlik beraberlik içinde gerçekleşen Genel Kurulda H.Yaşar Naiboğlu Başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu Listesi oybirliğiyle 2 yıl süre ile göreve seçildi.

H.Yaşar Naiboğlu 2022 Faaliyet Raporunda ve teşekkür konuşmasında Genel Kurulun güvenine layık olmak için daha büyük bir gayretle çalışacaklarını belirterek, Kumcular Kooperatifinin işlettiği ANADOLUPORT Limanının “Yeşil Liman” olması hedefinde başlanan çalışmaların artarak süreceğini ifade etmiş, bitirilen elektrik altyapısı ve yeni hizmete giren Sennebogen 9300 Elektrikli Liman Vinci ile ilgili üyelere bilgi vermiştir.

Kumcular Kooperatifinin kurucu ve son Yönetim Kurulu Başkanı geçmişte camiamız adına büyük hizmetler üstlenmiş Halim Mete, H.Yaşar Naiboğlu’nun önerisi ve katılan üyelerin kabulü ile Genel Kurulca “Onursal Başkan” seçilmiştir.

H.Yaşar Naiboğlu teşekkür konuşmasında Genel Kurulun Denizcilik Sektörüne ve Camiamıza hayırlı olmasını dilemiş ve toplantıyı sonlandırmıştır.

Vira Haber