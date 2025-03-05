Kuraklık, Barajlardaki Balık Popülasyonu Etkiledi

Aydın’da balıkçılar 1 Mart itibariyle gelen av yasağı ile birlikte sezonu kapatırken, bir yandan da yasak öncesi yakaladıkları balıklarını tüketmeye çalışıyor. Nazilli ilçesinde uzun yıllardır balıkçılık yapan Serkan Saymaz da tatlı su balıkçılığındaki sıkıntıları dile getirirken, zaman zaman 100 kilonun üzerine çıkan yayın balıklarının bile azaldığını söyledi. Son olarak yakaladığı 30 kiloluk yayın balığını satışa sunan Saymaz; "Bunu geçen hafta yasaklardan önce Kemer Barajı’ndan tuttuk. Bu tuttuğumuz 30 kilo civarı ama ufak bu, daha önce 56 kilo vardı onu sattık. Barajda yayın balıklarının 100 kilonun üzerine çıktığı oluyor. Fakat barajda balık çok yok. Genelde tuttuklarımız, restoranlara anca yetiyor açıkçası. Ama Ramazan dolayısıyla restoranlar kapalı olunca bunları da tezgahımızda satıyoruz. Kilosu 400 TL et olarak. Bütün haliyle almak isteyen olursa 250 TL’den veriyoruz. Çünkü kestiği zaman kafası kuyruğu içi derken yüzde 40’a yakın bir fire oluyor" dedi.

"Eski balıklar çıkmıyor artık"



Vira Haber