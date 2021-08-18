Küresel Isınma ve İklim Krizi Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın (UNEP) "Doğa ile Barış" raporunun açıklanmasının ardından iklim krizine dikkat çekmek için bu videoyu hazırladık.

Bilim insanlarının yüzde 97'si, geçtiğimiz yüzyılda iklimin ısındığını ve bu ısınmanın insan kaynaklı olduğunu söylüyor. NASA tarafından yapılan küresel sıcaklık ölçümlerine göre, modern ölçümlerin yapılabildiği 1880'den bu yana geçtiğimiz son yıllar gelmiş geçmiş en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de son yıllarda sonbahar ve ilkbaharın yarısı kışa, yarısı da yaza döndü. Birçok ülkede, iklim krizi deklarasyonları ile birlikte acil eylem planları masaya yatırılmaya başlandı.

Araştırmacılar, 2019 bildirisinden bu yana, gezegende iklimle ilgili felaketlerde "eşi benzeri görülmemiş bir artış" gördüğüne dikkat çekti.

Vira Haber