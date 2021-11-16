Küresel ısınma yeni hastalıklara yol açıyor

İklim değişikliğine bağlı olarak birçok insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu durum son yıllarda daha da artış gösterdi. İklim değişikliğine bağlı olarak birçok kişi ölümle burun buruna geliyor.

Bu tür iddiaları güçlendirenler Kanada’daki British Columbia hastanesinde görev yapan doktorlar. Onlara göre sıcak hava dalgalarının ve kötü hava kalitesinin ölümlere yol açması son derece doğal. Böyle bir iddiayı ortaya atmalarının en önemli nedeni ise 70 yaşındaki bir kadın hasta.

Kötü hava kalitesi ve sıcak hava dalgaları 70 yaşındaki bir kadının hastalanmasına neden oldu. Ona iklim değişikliği tanısı konuldu ve bu dünyada bir ilk diyebiliriz. Bugüne kadar hiç kimse iklim değişikliği tanısı almamıştı. Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili bazı makaleler yayınladı.

Yayınlanan makalelere göre iklim değişikliğinin dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi olduğu ifade edildi. Ayrıca en büyük sağlık tehdidi olarak yine iklim değişikliği gösterildi. Dünyanın sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Aksi halde her yıl ölenlerin sayısı artacak. Küresel ısınma yeni hastalıklara da neden olacak.

Dünya Sağlık Örgütü küresel iklim değişikliğinin yetersiz beslenmeye, bulaşıcı hastalıklara, su kaynaklı hastalanmalara ve psiko-sosyal sağlığın bozulmasına neden olacağını düşünüyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiği kanaatinde.

Vira Haber