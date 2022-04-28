Küresel Kruvaziyer Turizmine Global Ports Holding Yön Veriyor

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), küresel kruvaziyer turizminin kalbinin attığı Seatrade Cruise Global 2022’ye damga vurdu. Miami Beach Convention Center’da ‘dayanıklılık’ temasıyla düzenlenen etkinlikte ana sponsorlardan biri Global Ports Holding oldu. Şirket, 3 farklı etkinliğe imza atarken, şirket yöneticileri konferansta 4 seminerde konuşmacı olarak dünya kruvaziyer sektörünün yön arayışına katkıda bulundu. Kurulan stantta Global Ports Holding’in portföyündeki 14 ülkedeki 22 kruvaziyer limanı ile ilgili tanıtımlar da yapıldı.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Pandemi nedeniyle ertelenmiş talebin de bundan sonraki süreçte talebe dönmesi ile birlikte sektörde hızlı bir büyüme görebiliriz. Seatrade Cruise Global 2022, bu hareketlilik öncesi sektörün beklentilerini ve gelecek planlarını ortak paydada belirlemek için çok önemli. Biz de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile sektöre yön veriyoruz” dedi.

Pandemi ile birlikte en çok etkilenen sektörlerden olan kruvaziyer turizmi 2019 doluluklarını yakalamak için çalışmalar yürütüyor. Küresel kruvaziyer sektörü yön arayışını 25- 28 Nisan tarihlerinde ABD’nin Miami şehrinde ‘dayanıklılık’ temasıyla düzenlenen Seatrade Cruise Global 2022 ile sürdürürken, etkinliğe Global Ports Holding damga vurdu. Global Yatırım Holding’in iştiraki ve Türkiye’de kurulduktan sonra sektöründe dünyanın en büyüğü olan tek şirket olan Global Ports Holding, Seatrade Cruise Global 2022’nin ana sponsorlarından biri oldu. Kayıt sponsorluğu ile fuar alanı Global Ports Holding logosu ile kaplandı.

Global Ports Holding Seatrade Cruise Global’de 3 farklı etkinliğe imza atıldı. GPH standında gerçekleştirilen ilk etkinlikte GPH portföyüne yakın zamanda katılan Tarragona Kruvaziyer Limanı’nda yapılacak projeler hakkında bilgilendirme yapılırken, etkinliğin ikinci gününde düzenlenen geleneksel Global Ports Holding kokteylinde sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.Ispanyol temasi ile düzenlenen parti bir kez daha fuarin en cok konuşulan organizasyonu oldu. Etkinliğin üçüncü gününde ise kruvaziyer turizminden en çok pay alan Karayipler bölgesindeki Global Ports Holding limanları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca etkinlik kapsamındaki 4 ayrı oturuma da Global Ports Holding yöneticileri konuşmacı olarak katılarak dünya kruvaziyer sektörünün yön arayışına katkıda bulundu. Kurulan stantta Global Ports Holding’in portföyündeki 14 ülkedeki 22 kruvaziyer limanı ile ilgili tanıtımlar da yapıldı.

'Rezervasyonlar giderek güçleniyor'

Kruvaziyer turizminin geleceği olan güvenle bu iş kolunu en önemli stratejik büyüme alanı olarak belirlediklerini ifade eden Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Pandemi nedeniyle ertelenmiş talebin de bundan sonraki süreçte talebe dönmesi ile birlikte sektörde hızlı bir büyüme görebiliriz. Bugün artık kruvaziyer sektörü neredeyse normale dönmüş durumda ve rezervasyonlar da giderek güçleniyor. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planlıyorlar. Bu da Akdeniz çanağının kruvaziyer turizmi içindeki payını daha da artırmasını sağlayacak. Seatrade Cruise Global 2022, bu hareketlilik öncesi sektörün beklentilerini ve gelecek planlarını ortak paydada belirlemek için çok önemli. Biz de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile sektöre yön veriyoruz” dedi.

'Sektördeki toparlanma net şekilde görülüyor'

Global Ports Holding’in web sitesinde yayınlanan ‘Mart 2022 Yolcu İstatistikleri’nde de sektördeki toparlanmanın net şekilde görüldüğünü anlatan Mehmet Kutman, şöyle devam etti: “Mart 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Mart ayının yüzde 14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Mart ayında 2019 seviyesinin yüzde 62'sine ulaşmıştı. Bu oran Ocak 2022'de yüzde 35, Şubat 2022'de yüzde 47 idi. Yılın ilk çeyreğinde yüksek sezonunu yaşayan Karayipler'de Nassau ve Antigua limanlarında göstergeler Mart 2022'de 2019 seviyelerini yakalamış hatta geçmiş durumda. Mart 2022'de Nassau'ya gelen gemi sayısı 2019 Mart seviyesinin yüzde 20 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı 2019 Mart seviyesinin yüzde 72'sine ulaştı. Benzer şekilde Antigua'da da sefer sayısı Mart 2022'de Mart 2019'un yüzde 19 üzerinde olurken, yolcu sayısı Mart 2022'de Mart 2019 seviyesinin yüzde 56'sına ulaştı. Ocak-Mart 2022 dönemi kümülatif olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayılarında 2019 seviyelerinin tamamen yakalandığını, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin yüzde 48'ine ulaşıldığı görülüyor.”